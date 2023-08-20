陷易贏錢錯覺 41%大專生賭博

誤信中介債務重組 博翻身破產收場 大專學生賭博行為日益嚴重，甚至損失大量金錢，有研究顯示，約41%大專生曾參與傅統賭博活動，並有35%的學生表示高度重視金錢，成為學生賭博的原因。參與傅統賭博的學生，約四成每月投放約2,000元以下於賭博上，有人更誤墮中介債務重組陷阱；研究建議政府必須運用社區教育資源，和網絡平台協助大專學生處理賭博問題。

當中四成人月花2000賭金 基督教香港信義會社會服務部i-Change賭博輔導平台，在4月進行「香港大專學生賭博行為調查」，昨發布研究結果。以問卷形式進行調查，訪問了601名19歲至25歲大專學生。結果顯示，有80%的大專生相信賭博可贏取金錢，其中35%大專生有較高的信念，相信傳統賭博可以有方法贏錢。有近50%參與網上賭博的大專生，以娛樂、消磨時間、尋找刺激、找快錢和回本等原因而參與賭博。

發布會分享一個由賭博衍生的個案，31歲的John（化名）在疫情期間開始於網上賭博，並自覺易贏錢，後期卻不斷輸錢，為了博取回本而在網上借貸，後來發現欠款龐大，並誤墮中介債務重組陷阱，要額外賠償24,000元，在無力償還下，終須申請破產。後來，他向i-Change賭博輔導平台求助，接受輔導，最終戒除賭癮。

團體籲政府支援戒賭平台 研究又發現，有39%的學生未曾聽過賭博輔導，另外，約83%學生會選擇透過網絡了解賭博輔導，並非諮詢熱線。對此，研究團體呼籲政府加強支援「網上賭博個案」及「債務問題個案」的服務平台，協助大專生戒除賭癮。i-Change賭博輔導平台計劃主任莫偉豪表示，如遇到債務問題，要尋求債務人士及債務輔導協助，在處理債務時，要認知賭博是引致債務的源頭，及時戒賭。