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大圍打擊違泊 清晨發132告票

執法人員在大圍執行打擊車輛違泊行動。 執法人員在大圍執行打擊車輛違泊行動。
執法人員在大圍執行打擊車輛違泊行動。
【本報訊】執法人員於昨日早上，在沙田大圍進行代號「暢行計劃」，共向違例停泊車輛發出132張交通定額罰款告票。執法部門指出，該計劃旨在確保區內行車暢順及道路使用者的安全，除了透過發出定額罰款告票外，亦會透過使用科技，以流動錄影形式，協助執法及提升效率。
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