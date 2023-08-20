屢拒港人申投資移居 台監察院促明確交代

【本報綜合報道】台灣監察院昨日表示，香港人在2019年反修例示威後申請移居台灣，屢遭依「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」保留觀察或拒絕，陸委會及台灣內政部移民署應該明確揭示拒絕的理由，並研訂具體可操作的投資移民審查基準。

香港民眾去年向監察院申訴，申請投資移民或專業移民來台或尋求政治庇護屢遭否准，監察委員紀惠容、葉大華、施錦芳昨日表示，台灣政府考慮到《港區國安法》實施，因此加強審查香港居民取得台灣身份個案，惹來外界質疑只要港人在大陸出生或有涉陸因素者，申請案一概遭拒絕，變成「一刀切」。

倡陸委會移民署檢討 監委表示，移民署拒絕申請時，未盡然詳述所有不予許可的原因，引發當事人議論，建議陸委會及移民署檢討，除了明確揭示不予許可港人申請居留定居理由外，也應持續加強相關法令宣導與實務講習。

監委亦建議，陸委會應與移民署共同研訂具體可操作的「投資移民」審查基準，明確告知具體申辦方向及適切做法，也須思考是否建置「投資移民」案件進度查詢網站。監委還指出，移民署應持續優化移民仲介業務管理，或委託第三方評鑑，適時公布優良移民公司名單。