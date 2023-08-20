擬禁日10都縣水產進口 核學會指足夠把關

【本報訊】日本計劃於本月開始排放福島核污水，港府便會禁止日方10個都縣的水產品進口。香港核學會主席陸炳林昨日在電視節目上表示，措施已足夠有餘，又估計若日方同意成立獨立國際監測機制，最快一至兩個月可投入運作。

陸炳林指出，從未經歷過有由意外產生的核污水排入海洋的情況，目前很難確定對環境生態的實際影響。陸續稱，國際原子能機構在很多情況下以東京電力提供的數據作出評估，任何預測都是透過模型模擬得出結果。須更多數據去確認是否準確反映實際情況，目前下定論尚言之過早。

對於港府禁止水產品進口的決定，陸炳林表示，相信受嚴重污染的食物進入香港的機會較低，但不能依賴日本政府去確保安全把關，因此香港政府要採取安全把關，限制10個都縣的水產品進口已經足夠。

料獨立監察機制一至兩月可運作 今年3月曾到福島作技術交流的陸炳林表示，支持中方建議成立第三方的獨立國際監測機制，經過10年後，可能會出現各種問題，要確保污水處理系統可正常運作，需要在國際原子能機構之外增加監察機制，愈多人監察就愈保障安全。陸估計，機制最快一至兩個月可投入運作，但前提是日本政府同意，並且允許受影響國家派代表到當地抽取海水及魚類樣本作檢測。

自日本福島第一核電站事故發生後，日本政府計劃把核污水排出太平洋，隨後港府表示一旦日方開始排放福島核污水，為保障所有從日本進口香港的食品可安全食用，基於預先防範原則，會即時禁止東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10都縣的水產品進口，當中包括活生、冷凍、冷藏、乾製等水產。