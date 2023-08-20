西九乾塘 與文體旅局商解決方案

【本報訊】西九文化區財務狀況惹關注。西九文化區管理局預告資金鏈至2025年3月斷裂，料在無法再緊縮下，屆時香港故宮文化博物館及M+博物館，將不能舉辦更多表演，故向文化體育及旅遊局拋出解決方案，以「酒店、住宅及商業」土地融資模式支持文化表演。文化體育及旅遊局局長楊潤雄對西九財務狀況表示關注，曾與管理局討論意見，正索取相關資料。

西九文化區管理局日前稱，西九文化區的財政狀況未如理想，資金流嚴重錯配，西九管理局內部大力緊縮開支，形容為「血流成河」，並按開支狀況推算，資金鏈斷裂日期為2025年3月，料屆時將無法再緊縮開支，香港故宮文化博物館及M+博物館，將不能舉辦更多表演。

楊潤雄回應事件時表示，西九文化區管理局以自負盈虧方式，負責營運西九文化區，當局關注其財務狀況，曾經與管理局有討論不同方案，並索取相關資料，如果方案需要不同部門考慮或批准，將會按一貫程序辦事。

傳項目招標會賣斷部分業權 西九文化區管理局已向文體旅局提交可自負盈虧的方案，有待批准。消息指西九管理局建議容許部分發展項目招標時，可賣斷住宅部分業權。