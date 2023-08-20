郵輪旅客滿意交通 的哥嫌車等人句鐘

【本報訊】載有4,500名旅客的大型郵輪「海洋光譜號」，昨早約7時抵達啟德郵輪碼頭。旅客落船前已有多部的士等候，現場亦設兩條分別往尖沙咀及觀塘的巴士路線，以及繼續提供免費穿梭巴士前往金鐘、旺角、觀塘等地，不少旅客都選擇乘坐巴士外出，大致滿意交通安排。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦有到場視察，他指政府不會長期高度介入，將會檢討細節，要求碼頭營運商與郵輪公司、巴士公司和的士業界做好溝通，當局亦會繼續監察碼頭營運商工作，確保暢順情況可以延續。

碼頭特色市集人流少 有旅客參加本地觀光團，乘坐旅遊巴外出，碼頭沿路設有大型指示牌，指示旅客前往不同方向。現場亦有職員協助乘客上車，以及派發免費飲品及電話卡。不過，有的士司機表示「車等人」，等了近一小時仍然無客，雖獲派50元石油氣現金券，但相比等候時間卻不划算，因碼頭已有免費接駁巴士、小巴等交通配套，遊客未必會坐的士，相信大多司機都不會前來接客。

郵輪碼頭同日開設特色市集，有多個攤位售賣本地產品，如食品、飲品及醬料等，惟遊客不多，不少遊客已趕往外出，相信要在臨上船前才會是「最後一刻購物」的高峰期。