查劣績公僕慢吞吞 5年僅炒9人

簡化機制料半年可完成程序 港府提出強化公務員管理，如有工作表現持續欠佳的公務員經督導和輔助後仍沒有改善，應及時終止聘用。公務員事務局局長楊何蓓茵昨在電台節目表示，過去5年共16名公務員啟動過現行機制，當中9人已離開政府，相信機制簡化後，可於半年完成整個程序，個案數字亦會增加。又重申有關機制並非針對「一次半次」表現欠佳的公僕，而是針對經過部門和職系培訓、輔導及調職等，表現仍持續欠佳的公務員。

在確保公平公正的原則下，政府將簡化為公眾利益着令工作表現持續欠佳公務員退休的機制，楊何蓓茵表示，簡化機制對工作表現未達標的公務員是一個信號，當局期望他們會改善表現，若如果能力不足或與工作崗位不適合，當局會嚴肅處理，形容能力不足或與工作崗位「不夾」，「早日結束」勝過拖延。

精簡流程後，有關人員由原先擁有4次提交申請書的機會，改為在兩個主要步驟提交申述書；規定工作表現持續欠佳人員須在指明的期間內，改善工作表現至可接受水平的「觀察期」只能於特定情況下延長一次；「觀察期」過後，部門亦毋須再設「獨立委員會」尋求意見。

指非針對一次半次表現欠佳 楊何蓓茵認為有信心日後可在半年內完成，強調有關機制要處理的並非「一次半次」表現欠佳，而是表現持續欠佳的公務員，形容其實是很難，要不只一次表現很差劣，期間還會經過培訓、輔導、調職等，因此不公平或存在偏見的機會很低。至於有意見認為，應向表現良好的公務員派發花紅作為獎勵，楊何蓓茵指，不少公務員崗位涉及執法或提供服務，可謂是「動輒得咎」，政府更傾向鼓勵公務員有擔當和服務社會的心，而非追逐利潤。

另外，去年施政報告提出更新公務員守則，楊何蓓茵早前透露會刪除「政治中立」字眼，原先目標今年上半年推出新守則。不過，楊何蓓茵說當局仍在考慮如何修改公務員守則中有關「政治中立」的表述，確保不會有人錯誤演繹。她強調不會「走數」，爭取在今年內完成修訂守則。