醫健：伶牙俐齒：正頜手術之「先手術後箍牙」

上星期邱家寶牙齒矯正專科醫生在本專欄講解過顎骨錯生病人可以透過正頜手術回復正常咬合與外觀。傳統上，正頜手術需要先箍牙，把牙齒排齊，再做手術矯正面骨，術後再進行短時間的箍牙微調咬合，整個療程一般需要兩年半至三年。而術前箍牙可能會把患者的錯生面形更加顯露，可能會有一段「醜小鴨」的時間，等到術後才會「變靚啲」。

隨着技術提升，加上電腦模擬日漸精準，現今有一種叫「先手術後箍牙」（Surgery First Approach）的正頜手術概念，患者可先接受手術改正顎骨錯生，術後才箍牙。它的原理是把術前箍牙的變化計算在內，預測顎骨和咬合應有的位置。「先手術後箍牙」方法可使療程大大縮短，亦減少因術前箍牙引起的不便。

牙齒過於參差不齊未必適合 當然，不是每一個患者都適合接受「先手術後箍牙」，例如面形嚴重不對稱（俗稱歪面），或牙齒太過參差不齊，都未必適合，因為可能會影響術後穩定性和美觀效果。一些不適合接受「先手術」的案例，亦可能可以接受「早手術」（Surgery Early Approach）方法，即進行一段較短時候的箍牙，改正一些牙齒排列的基本因素，再接受正頜手術。當然，還是有較多案例適合傳統方法，以達致最理想效果。

每一位患者都是獨一無二，口腔頜面外科醫生和牙齒矯正醫生會透過會診，基於患者情況訂立最合適的治療方案。香港的正頜手術技術非常成熟，香港大學牙醫學院的研究亦證明面骨畸形的病人接受正頜手術後生活質素顯著提升，不論外觀、咀嚼功能、自信心和牙骹病情況亦會有很大的改善。

香港大學牙醫學院口腔頜面外科

臨床副教授梁耀殷醫生