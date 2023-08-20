逾3成受訪小學生有抑鬱症狀 足夠自由遊戲時間可加強心理韌性

【本報訊】人人都有壓力，調查發現近60%受訪小學生心理壓力偏高，更有逾30%學童有抑鬱症狀，情況令人憂慮。有學者認為，壓力與學童是否有足夠自由遊戲時間有關，盼家長能關注小朋友的自由遊戲時間，以加強學童心理韌性和快樂程度。

近6成心理壓力偏高 荃灣青年商會舉行兒童精神健康講座，吸引來自不同界別的代表前來參與。為了解兒童精神健康議題，商會進行調查發現，有接近60%受訪的小學生心理壓力偏高，以及有超過30%學童有抑鬱症狀，認為情況令人憂慮。

中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授巫潔嫻說，此情況與學童是否有足夠自由遊戲時間有密切關係，遊戲時間愈多，自由度愈高，學生出現積極情緒的情況愈多，盼家長能關注小朋友的自由遊戲時間。

打波能紓緩負面情緒 對於兒童精神健康方面，香港救助兒童會精神健康及社交心理支援臨床技術顧問阮國騫則稱，預防永遠勝於治療，自由遊戲如球類活動或棋類活動等，可令小朋友紓緩負面情緒，以及使小朋友身心健康；而部分電子遊戲如「Minecraft」等，亦可啟發小朋友發揮創意，對他們精神健康有莫大幫助。