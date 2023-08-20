慢病共治樂見其成 服務 收費 倡列明

政府將於9月公布「慢性疾病共同治理先導計劃」詳情，為45歲或以上市民進行慢性病篩查，並補貼到私營市場接受治療。香港醫學會早前特別成立「香港醫學會健康網絡」、「慢性疾病共同治理先導計劃支援工作小組」，除支援參加計劃的家庭醫生，亦會與18區地區康健中心、相關團體會面。此外，香港醫學會長鄭志文建議港府定期檢討計劃成效、在網上列明醫生服務時間及收費等資訊。

下月公布詳情 籲設中期檢討 鄭志文表示，符合條件的市民應參加計劃，以及早識別疾病並作出治療，預防慢病引致的併發症；而未合資格者亦應按照家族病史等健康風險因素，按個人情況制訂身體檢查方案。不同醫生就計劃的會診時間和共付金額有別，認為基層醫療健康辦事處需要在網上清楚公開資訊，方便病人選擇。他又提到，先導計劃的3年實施期屬頗長，建議當局適時做中期檢討。

鼓勵醫生參與 親身評估資助 被問到業界預計推動計劃初期有何難處，鄭志文回應稱，港府現以資助形式鼓勵市民到私營界別接受大腸癌篩查，相比上述計劃，慢病共治計劃只需以問卷方式評估及抽血篩查，相信技術、操作上不會有很大困難。至於計劃對業界的資助額是否足夠，鄭志文則稱「一定有人覺得夠，有人覺得唔夠」，鼓勵醫生參與計劃親身作實際評估。

香港醫學會自2003年起，將約1.3萬名會員按區分類建立《分區地區網絡》，而因應本港基層醫療健康系統發展，醫學會日前按地區康健中心重新將會員劃區成立「香港醫學會健康網絡」，為醫生提供持續醫學進修課程及支援、擔當康健中心與網絡醫生的主要溝通橋樑。鄭志文補充，現時慢病共治計劃詳情有限，須待日後公布詳情方能進一步做好接軌。