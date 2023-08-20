果仁五穀一併進食 助穩定血糖

【本報訊】很多人都喜歡把果仁當零食，而果仁因為含高熱量且高脂肪，一向被視為致肥元兇。不過，愈來愈多證據顯示，適量地進食果仁其實有助控制體重，亦能有效降低體重指數和腰圍，減少患中央肥胖的風險。

基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部解釋，進食果仁可減慢消化速度，若跟五穀類一併進食，有助降低胰島素水平及穩定血糖，從而延長所提供的能量，產生更持久的飽足感。

機構又指，果仁含有豐富而健康的不飽和脂肪酸（包括奧米加三脂肪酸）、膳食纖維和植物性蛋白質，亦令身體釋放增加飽肚感的賀爾蒙，從而減少飢餓感，有助控制食欲。此外，果仁的纖維壁會阻礙部分自身的脂肪，因此身體最多只會吸收30%能量。

倡每日可攝取30克果仁 果仁所含的植物性化合物及奧米加三脂肪酸均有抗氧化和抗發炎的作用，可促進正常身體的運作、提升免疫力和運動後復原的能力，例如加快肌肉撕裂後的修復；減輕關節疼痛的機會，紓緩症狀；更可維持心血管健康，降低患上心臟病的風險等。

機構建議，每日應該攝取30克（即一手掌心分量）為一份的果仁，對健康達致有效的好處。一份果仁平均提供接近6克蛋白質，建議選擇無鹽無糖的原味果仁，以減少攝取不必要的油、鹽和糖。