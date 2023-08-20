6大惡疾公仔面世 注重衞生防疫有計

支援高危行業 紅會推感染控制訓練 本港經歷3年疫情後，令大眾更了解感染控制措施的重要性。香港紅十字會邀請教育電視動畫《細菌大王》創作者黃玉成（成哥），針對香港6大惡疾而創作新公仔角色，包括類鼻疽伯克氏桿菌、霍亂弧菌、肺結核菌、禽流感病毒、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及2019冠狀病毒（COVID），以生動有趣的形象吸引公眾了解不同傳染病。

《細菌大王》是早年小學生的教育電視節目，動畫每集長十多分鐘，當中30多隻細菌角色，由紙黏土一點一滴手工製作而成，拍攝數以千萬張照片，再組合而成的定格動畫，創作者便是成哥。2020年退休後，他退而不休，嘗試開發動畫軟件。提起是次創作，他依然感到雀躍，認為疫情過後，創作細菌、病毒公仔尤其有意義，僅花約一周時間便完成。他希望能用以喚醒本港各行業在疫情過後不要鬆懈，增加防疫感染的應對能力，預防下次疫症大流行。

創作者成哥：跟病毒特徵設計 每次需要設計細菌、病毒外形設計時，成哥都會先瀏覽衞生署網頁，仔細研究不同細菌、病毒的特徵，「想跟番真實去設計」。而今次6款公仔，他刻意選擇繽紛的糖果顏色，但卻將他們外表設計得十分兇惡，就是希望將細菌、病毒形象化，兒童在認識的時候，可以有興趣了解，同時又會害怕，令他們意識到需要注意個人衞生。

香港紅十字會在香港賽馬會慈善信託基金捐助下，於今年6月起推行為期5年的「賽馬會感染控制訓練及支援計劃」，為5大高危行業建立相關培訓機制，包括社福界、教育界、酒店業、物業管理業及餐飲業界，以確保本港社區能有效應對各種疫症。

支援計劃提供模擬實踐機會 香港紅十字會護理主任（項目策劃主管）張蓓蕾表示，是次負責的團隊共10人，當中有4人為註冊護士，會以專業角度為高危行業的前線以及管理人員提供培訓課程，冀他們掌握最新感染控制知識、技能和模擬實踐機會，給予相關建議和方案。團隊並根據不同行業的需求和情況，提供諮詢及支援服務，並協助高風險行業實施相關的感染控制措施；亦會讓公眾了解參與了計劃的服務單位、學校、機構或組織，藉此表揚參與單位加強實踐感染控制，分別提高公眾及行業對感染控制的認識和重視。

團隊目標可與2,000個服務單位、約5萬名人士合作，現階段已接觸部分社福機構及教育界行業，均表示對計劃有興趣，惟實際參與機構數字暫未能掌握。記者洪芷晴