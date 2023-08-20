測量師研討會 聚焦未來建築環境

【本報訊】香港測量師學會產業測量組舉行周年研討會，議題為「測量專業新時代 突破思維創希冀」。今屆研討會以線上線下模式同步舉行，吸引近300名業界專業人士參與。政府官員、企業領袖、行業專家以及學者聚首一堂，討論建築環境可持續發展的未來機遇。

近300專業人士參與 測量師學會產業測量組主席陳致馨說，研討會聚焦探討香港建築環境的未來，以及測量師在新時代應如何自處。測量師學會會長黃國良表示，學會一直致力推動行業發展，提升行業專業水準和形象，他們也一直關注年輕人的培養和發展，為他們提供各種機會和平台，讓他們展現自己的才華和潛力。

發展局局長甯漢豪則對產業測量組就更新及精簡強拍制度措施提出的意見，協助政府實現加快舊樓重建以改善市區居住環境的政策目標的肯定，並表示政府在土地供應和城市建設需要提量、提速、提效和提質，而在長遠上需要香港測量師學會的意見和支持。

隨着科技迅速發展，測量行業正面臨前所未有的機遇和挑戰。近年土地供應問題成為城中熱話，從收回粉嶺高爾夫球場土地、棕地發展爭議以至發展郊野公園邊陲土地皆受到市民高度關注。作為測量師需要不斷學習和進步，凝聚各方力量跟進相關事宜，以應對這些變化，同時也需要引導年輕人投身測量行業，以滿足未來社會發展的需求。因此，測量行業必須積極培育和提拔年輕測量師，為行業注入新血，讓他們在未來的發展中扮演更重要的角色。

是次研討會共分為3部分，並邀請了10位行業專家分享他們對於是次議題的精闢見解，當中包括「活化南豐紗廠：文化歷史、地方營造及創新」、「指數級技術對產業測量帶來的機遇與衝擊」等。