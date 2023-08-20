91%租戶已交接受重建回條

【本報訊】大坑西新邨重建安置方案6月初出爐。香港平民屋宇有限公司表示，截至本月14日，已收到1,058個租戶遞交接受重建回條，佔已到期遞交回條的租戶約91%，並佔已經完成回遷資格審核工作的租戶約87%。平民屋宇表示，下一階段將集中個別租戶支援工作，按現時進度，將如期開展重建工程。

平民屋宇：如期開展工程 平民屋宇表示已到期遞交回條的租戶有1,161個，當中仍有103個、佔9%租戶仍沒有遞交回條。而已遞交回條的租戶中，選擇重建後回遷，領取租金津貼和搬遷津貼的租戶佔最大比例，共有675個租戶，佔64%；而選擇永久遷出，領取一次性津貼和搬遷津貼的租戶則有180個，佔17%；不符合回遷資格，可領取特惠搬遷津貼後永久遷出的租戶則有203個，佔19%。

平民屋宇又稱會優化簽署法律文件及發放津貼的安排，包括提前於7月20日起定期安排律師駐邨辦理簽署法律文件事宜，以家庭成員為單位平均分配獲批的津貼總額，以配合個人財務安排。而未來數月將集中支援租戶搬遷及開展重建工程前期工作，包括以個案形式協助有特別需要支援的租戶處理搬遷需要，邀請經驗豐富物業顧問介紹最新租務資訊等。