琴行成絕響 斥平民屋宇欠交代

【本報訊】由石硤尾港鐵站出口到窩仔街，轉入大坑東道的大坑西新邨鐵絲網圍欄上，有一幅鄰里琴行招生的老舊橫額，由琴行進駐大坑西新邨至今，橫額已掛足20年。同屬大坑西新邨騎樓底下的老店之一，鄰里琴行上月門外被貼上一紙通知書，要求琴行需於今年12月31日前遷出，事發突然，琴行老闆林小姐質疑，將寫有個人資料的通知書張貼門外做法不妥，與平民屋宇簽約多年，對方無人出面向商戶解釋或告知遷出決定，令一眾商戶感到難受又毫無人情味。

鄰里琴行門口玻璃張貼了多張學生考獲佳績的證書，店內有一列列靠牆書架放滿琴譜和練琴用具，橙色的牆身和暖黃的燈光，溫馨的琴行多年來聚集了不少有興趣學琴的區內學生。

林小姐自小在大坑西新邨成長，雖然後來搬離，但仍決定在邨內開琴行，一開就是廿年。林小姐慨嘆，有學生自小在店內跟她學琴，現已長大成人事業有成，前陣子得知大坑西新邨即將重建，特地回來琴行探望，大坑西新邨的琴行對她來說不止是工作，而是「有種情懷是人與人之間的感情。」

擬搬白田料失近半學生 在大坑西新邨教琴多年，因重建一直膠着，林小姐苦笑，對重建消息早已麻木，重建方案出爐前，平民屋宇從無主動溝通，未想到突然被張貼拆遷通知，「去到呢個地步，又冇人同我交代任何嘢……搵佢哋都難，好似幽靈咁全部都搵唔到。」

林小姐坦言難覓新舖位，希望可以搬至同區的白田購物中心，預計裝修也要數個月時間，尤其客源大部分都是區內學生，現時琴行約有120名學生，估計或會流失近半。