大坑西邨 迫遷商戶零賠償 眼鏡老店雪上霜

突接通知斷生計 求津貼另覓舖位 大坑西新邨曲終人散，幾間扎根屋邨數十年的老店臨別依依，何去何從仍是未知之數。由大坑西街一路下行，走到大坑東道有一間舊舖掛着一塊搶眼的霓虹燈招牌，眼鏡圖案上寫「大昌」二字，正是陪伴石硤尾居民走過43載的「大昌眼鏡中心」。自大坑西新邨重建安置計劃出爐後，老闆李先生連同仍未搬遷的另外數間老店，上月才突然接獲一紙通知要求遷出，李先生坦言事出突然，感覺毫無人情味。

大坑西新邨外圍仍有數間在騎樓底的老店，由對面街看過去，第一眼便見到大昌眼鏡中心色彩繽紛的霓虹燈招牌；雖然騎樓上的住宅單位外牆破破爛爛，但底下的眼鏡店門面乾淨企理。走入店內，地板採用買少見少的老舊花紋階磚，視光室以玻璃門隔間分開，內裏倉庫的木條小窗口屬舊時設計，玻璃櫃內排列了多副眼鏡，問及眼鏡款式稍為老氣，李生笑指顧客多為長者，「買老花眼鏡比較多。」

子承父業 43年前高價中標 李先生是第二代老闆，子承父業，原先眼鏡店開在大坑東邨，1979年政府重建大坑東邨，許多店舖也要另覓舖位，當時年僅20歲的李先生和父親便選中了就近的大坑西邨作為新舖位置，不過因為競爭激烈，舖位採招標方式，「嗰時諗咗成晚，因為對面大坑東拆樓搬過來，好多人都爭呢間舖，咁就諗咗成晚要落幾多錢標金，真係瞓唔着㗎，因為好大個數目。」

舖位最後以18.85萬元中標，以當年物價來說可以買樓，李先生憶述，有親戚勸他投標價太高不值得，但他反指「嗰時經濟好，變咗係有信心做」，加上舖位難尋，為繼續經營，即使高額中標仍覺非常開心，「因為搵到個位繼續維生，啲客都喺番度。」未想43年時光匆匆，眼鏡店面臨二次拆遷，李生形容今次是「極度彷徨」，因當年拆遷也有搬遷津貼，但今次卻只有一紙通知，以及一封律師信。

盼延撤離時間 遭無情拒絕 在大坑西新邨經營，李生最感不捨得這裏的人情味，有街坊熟客在他工作時會送贈水果；偶爾經過又會閒話家常，但43年情誼未有打動業主，平民屋宇上月於各商戶門前張貼通告，要求他們在12月31日前遷出。

幾間店舖感覺突然，坦言大坑西新邨重建似「狼來了」，未想到結束竟來得如此快，隨即向平民屋宇提交請求信，希望獲寬限期與居民一同於明年3月撤離，以及派發搬遷津貼等，但除了店舖毋須還原外，其他訴求無一准許。

李先生仍未找到合適舖位搬遷，但他粗略估算，搬遷加上裝修等費用，或要花上60萬至70萬元，雖然明白平民屋宇根據合約毋須賠償，但他希望平民屋宇可以體諒租戶，「做咗幾廿年，有番少少（搬遷津貼）都好呀！」

平民屋宇則回覆本報僅稱，因大坑西新邨將拆卸重建，平民屋宇會按租約條款收回商舖單位，不設回遷方案，但可免除還原有關舖位。記者梁皓芊