居屋收表減 9年來新低 房屋局：數字回落狀態健康

【本報訊】新一期居屋收到約17萬份申請，超額認購18倍，是復售居屋以來超額倍數最低的一期。房屋局局長何永賢指出，1993年以來每期居屋平均超額認購16倍，2014年復售居屋後超額認購倍數就較高，更曾超額60倍。她認為新一期居屋單位供應量多，共有9,200個單位，令超額認購的倍數減少；又形容以往超額數字過多是不正常狀態，現時只是數字調節至健康情況。

至於「港人首次置業」項目、荃灣油柑頭的地皮截標，只接獲一份標書，何永賢說部門正審視文件，預計本周公布詳情。她又稱，置業階梯之中，要恰當加入不同層級，但也要避免過多。

「公屋提前上樓計劃」方面，何永賢預計明年初在青衣及屯門公屋項目共有2,000個單位，可供市民提前5至8個月入住，在2025至2026年，有約一萬個單位能提前上樓。

死撐打擊濫用公屋有成效 何永賢又稱，當局一直打擊濫用公屋，房屋署成立小組加快搜證調查，在過去一年已經收回2,200個被濫用的單位，比以往多七成。對於有房委會委員提出收緊富戶政策，調高豁免資產審查年齡至65歲，何永賢稱持開放態度，但亦有聲音認為，長者需要保留資產，維持安穩的生活環境，政府都要小心考慮。

就「過渡性房屋住戶特別津貼」試驗計劃，如果市民由市區搬進新界的過渡性房屋，4人家庭獲資助8,400元，應付交通等開支，在市區就獲資助4,200元。