攬辣招摧殘樓價 求復甦淪空話

進出口差經濟向下 過時政策早應落架 政府將今年全年經濟增長預測，由早前估算的3.5%至5.5%，修訂至4%至5%。行會成員、經民聯議員林健鋒昨在電台節目表示，香港處於內外夾擊下，進出口數字不理想，疫後經濟未有想像中好，料本港經濟於年底真正復甦，而政府外訪東盟國家成效需時，經濟復甦受限勞動力不足，希望政府加速籌備夜市，同時期望當局開放更多行業申請輸入外勞，並調整或暫緩樓市辣招，以吸引人才來港，又形容若政府認為不能改動一貫的過時政策，所有復甦的方案都將是「廢話」。

林健鋒認為，內外夾擊下本港進出口數字不理想，疫後經濟未有想像中好，縱使當局預計第3季經濟較第2季回暖，但亦難以追回過去兩季落後的進度，最快需待年底才有望真正復甦。

籌備夜市 須完善配套 他表示，政府若期望籌備夜市，帶動旅遊、地區消費，建議加速籌辦夜市，但認為大街大巷不宜舉行，可利用海旁和空置校舍等地方籌備，不過，他指出，前提是要處理好噪音、交通及小販牌照等問題，並要改善服務業接待質素。

招商引資 倡暫緩辣招 他又指，勞動力會影響經濟復甦，建議政府開放更多行業輸入外勞，並加強招商引資的優惠措施，包括調整或暫緩樓市辣招，並直接豁免外來人才置業的買家印花稅，而不是「先徵後退」，以吸引管理、高技術人員等人才來港。他形容，如果政府認為不能改動一貫政策，將是「廢話」，指只要對香港有利，就可以改變。

輸入外勞 反應欠踴躍 不過，建造業、運輸業輸入勞工計劃的首輪申請已經截止。建造業輸入勞工計劃共接獲11份申請，涉3,910名輸入勞工，佔1.2萬配額上限約32.6%；運輸業輸入勞工計劃的航空業首輪申請審批工作，批准28間公司，共2,841個配額的申請，佔計劃配額上限45%，兩個計劃均未用盡配額。

具勞工背景的議員林振昇在同一節目指出，不少僱主可能考慮到要為外勞提供培訓，同時要提供住宿，成本高昂導致業界反應欠踴躍。他建議，如果部分工種有一定比例外勞，並完成培訓，則可將名額分配予其他人手短缺的工種，並確保本地工人能優先就業。

至於本港失業率有所下降，林振昇認為，反映就業市場回復到疫情前，但部分行業仍出現人手短缺，招聘仍有困難，建議加強託兒服務，釋放婦女勞動力，藉此補充飲食業、零售業等前線人手，同時要加強職專教育留住人才。