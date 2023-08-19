笑看天下：搞活夜市又係隨口噏

近排聽得最多的一個話題，恐怕非「搞活夜市」莫屬，特區高官侃侃而談要如何推行「夜經濟」。咁又係，市民夜晚8點後多窩在家裏，但窩在家裏又唔見有助提升生育率，咁不如出外消費，響應吓「開心香港」喇！

點解要搞夜經濟？主要有兩點：一是政府早前公布嘅第二季經濟增長只得1.5%，不符市場預期。經濟增長差，飲食、零售業嗌救命，紛紛投訴香港冇夜市，過夜旅客大減，影響在港消費。二是復常後港人並非唔捨得消費，而係大舉外遊，更多市民北上消費，皆因香港冇夜市，娛樂消遣同深圳冇得比，令本港消費雪上加霜。

「夜市」並非新嘢，唐朝詩人王建寫揚州夜市：「夜市千燈照碧雲，高樓紅袖客紛紛。」呢兩句道盡揚州夜市之繁華，「千燈」光亮，酒樓多，歌妓多，乘興吃酒玩樂嘅商客多，而這「三多」合為一體，頓使揚州市嘅夜晚成為一個喧囂、華麗嘅世界！講真，香港「馬照跑，舞照跳」，後者隨着大富豪夜總會於2012年結業，「一舞傾城」不再，香港嘅夜生活頓時黯然失色！

歌舞昇平之夜市，已難回到從前。其實疫劫3年，港人之生活習慣大變，冇咗昔日嘅環境氛圍，經濟又差，豪客不再，連酒吧都少咗年輕人光顧，根本冇辦法搞所謂「夜市」；若然港官不是隨口噏、當秘笈，務實啲應該係搞活個「晚市」，依家啲人假日出外食飯，6點至8點最旺，8點後幾乎可以隨時入座，9點後酒樓食肆已經冇乜客，閒日更是水盡鵝飛！可見環境、時勢有變，再搞「大笪地」都係嘥氣，有啲嘢「水到」自然「渠成」，與其藥石亂投推夜經濟，不如老老實實先搞好晚市。老朽建議派晚市消費券5,000元，但一定要9點後入座！