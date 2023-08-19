冰鑑春秋：三隻小豬誰當老大

近日多份民調顯示，侯友宜支持度開始止跌回升，甚至與柯文哲出現黃金交叉，反超成為排行第二。與此同時，始終沒有說出參選二字的郭台銘仍然動作頻頻，甚至拋出所謂3隻小豬合力打大野狼的說法，公開呼籲柯、侯加入所謂的「主流民意大聯盟」。

郭台銘陣營不斷對媒體釋放消息，顯示「以戰逼合」的態勢，先是表明可能在8月底9月初宣布獨立參選，繼而開始亂點鴛鴦譜，將盧秀燕、李佳芬乃至沈春華、陳文茜等都列入副手可能人選，掀起一番議論。最後還倒打一耙，認為並非他食言而肥，為了個人的總統夢扯在野陣營後腿，而是柯、侯沒有體認到主流民意是想要下架民進黨，他才不得不挺身而出擔負起整合在野力量的任務。

郭台銘甚至以《三隻小豬》比喻柯、侯是自掃門前雪的豬大哥與豬二哥，最後非得靠他這個豬小弟的磚屋，3人團結一致，才能打敗賴清德這隻大野狼；他要大家不要自私自利，應該一起坐下來好好談，結合主流民意來下架民進黨。

話雖然說得好聽，但終歸沒有解決一個核心問題，那就是故事裏的3隻小豬毋須分大小，只要團結就可對抗大野狼，可是現實狀況下，郭侯柯3人非得有人退讓，否則無從合作。那麼究竟3隻小豬誰當老大？誰又甘心當老二甚至直接退選呢？

在野不能合作的癥結，一直就是誰也不肯屈居人下；曾經背棄自己承諾的郭董若真想顯示並無私心，只是單純為了主流民意打拚，何不公開宣示，只要3人能夠合作，自己願意只當副手或是立刻放棄參選，開啟在野整合的契機。否則，無論話術再漂亮，仍舊免不了捨我其誰的鬼打牆，到最後還是保送賴清德輕鬆獲勝罷了。