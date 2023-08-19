自成一家：中美軍事熱線為何失敗

中美作為舉足輕重的兩個大國，在政治經濟領域已形成無法分割的相互依存關係，惟近年兩國交流日漸疏遠。美國印太司令部副司令斯克倫卡日前更指摘中國東部和南部戰區的司令員拒絕和美軍通電話，增加兩軍出現軍事衝突的風險云云。斯克倫卡的看法其實是典型的美國自我中心思維，無法理解自己以外的任何想法。

在軍事領域，軍事熱線是指兩個國家的軍事高層可以不經請示本國領導人而直接對話。美國政府一直天真的以為中美軍事熱線若能成功開通，讓軍方擁有更多自主權，在發生緊急狀況時快速交換資訊，將有助兩國避免因誤判而導致危機升級。

但所謂兵不厭詐，用兵作戰往往要運用詭變的策略克敵制勝。從解放軍的角度來看，訊息某程度的不透明反而能增加對美軍的心理威嚇。正如大企業喜歡資訊完全透明的市場，這有利它搶佔市場。相反，小企業更偏愛資訊半透明的市場，可以從中渾水摸魚，尋找大企業未必留意到的商機。這也是中國冷待中美軍事熱線的最大原因。

事實上，國與國之間建立軍事熱線，一般來說軍力較弱小的國家會比較吃虧。2017年中國和菲律賓也有開通海岸警衞隊之間的熱線，以防止發生海空意外事件。但早前菲律賓透露菲方已經停用，目前雙方僅能通過外交部溝通，原因是這條熱線並沒有給菲方帶來多少好處。

在美國一些持冷戰思維的政客看來，中國是美國的競爭對手，必須加以遏制，才能確保美國繼續稱霸全球。近年華府不斷加大在東亞地區軍事存在的力度，「亞洲版北約」隱然成型。說白了，只要美國始終不願放棄對華遏制戰略，中美就算再設立十條八條軍事熱線，也無助降低兩國的軍事風險。