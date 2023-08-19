激濁揚清：楓葉國可否展現點骨氣

內地早前宣布恢復旅行社組團到日本、南韓、美國等78個國家及地區，加拿大卻榜上無名。中國駐加使館表示，是因為加方一再炒作所謂「中國干預」所致。有著名景點所在地區的官員，要求杜魯多政府與中方敲定外交解決方案，加方外交部及旅遊部表示，中國對加拿大來說仍然是重要市場。楓葉國又要反華又要瞄着中國人的荷包打主意，可否展現一丁點骨氣？

世界要錢就想起中國人，真實不虛。加拿大旅遊局稱，以2019年數字計算，中國是加拿大在印太地區最大的旅客來源地，亦是僅次於英國的第二大長途旅遊市場。疫情前，中國遊客的國際旅遊支出佔全球兩成，達到2,550億美元，出國旅遊的內地人當中，有六成是旅行團客。這充分解釋了加拿大被蓋上「冇你份」的豬仔印後，何以急如熱鍋上的螞蟻。

正如中國駐加使館所言，加拿大不但炒作所謂的中國干預，當地猖獗和歧視性的反亞裔行徑和言論亦有明顯增加。事實上，去年12月，一名59歲香港移民在多倫多被8名少女襲擊圍毆，用刀刺傷，最終慘死。案情指，該群少女偷竊期間被事主撞破，結果狠下毒手。加國警方發言人也直言8名少女的行為令人不安，從警35年來前所未見。如此惡劣治安，當然是拒絕送羊入虎口。

再說，孟晚舟事件說明了有國家會針對中國公民進行政治迫害，軟禁期長達1,028天，此等任意扣留早被批為「脅迫外交」、「人質外交」。當轉機客也難脫魔爪，中國人應否對「美國第51州」避之則吉，不論團體旅遊、自由行、公幹、轉機，一律不去為妙？答案已經寫在牆上。楓葉國衝到反華最前線，淪為老美的反華爛頭蟀，到頭來卻連美國也獲解禁，自己卻見財化水，又豈能不為之氣結？