筆下風雲：中美拉攏 越南得寵

中美角力愈演愈烈，東盟諸國隨着經濟發展加速，地緣政治的重要性不斷提升，成為中美積極拉攏對象。中國外長王毅早前訪問新加坡、馬來西亞及柬埔寨三國，然後又藉着中國—南亞博覽會與越南副總理會面；與此同時，美國總統拜登亦表明即將到訪越南。中美相爭，越南以至東盟各國會選邊站隊嗎？

顯而易見，美國在亞洲最重要的盟友為日本、南韓；南太平洋還有澳洲、新西蘭；而南海關係最密切者首推菲律賓，儼然組成遏華島鏈。但這並不足夠，越南因為跟中國有領土爭議，遂成為美國重點拉攏對象。拜登揚言盼在G20峰會上提升美越關係，原因正在於此。

隨着中越兩國經貿合作愈來愈多，越南現屆政府比起歷屆都要親華，副總理陳流光與王毅見面時，便喊出「中國對越南的重要性無可比擬」表明心迹；但越南同時也亟欲深化跟美國的關係，尤其西方跟中國「去風險化」，越南有力成為下一個世界工廠；何況美國是越南最大出口市場，單是今年1月，出口金額便達到76億美元。越南羽翼未豐，完全倒向中美任何一邊都不是最有利選擇，為了生存和發展，必須兩不得失。畢竟中國是鄰國，美國則遠在天邊，跟中國保持友好，怎麼說也比交惡好得多。

東南亞諸國之中，只有小馬可斯領導的菲律賓最親美反華。馬可斯家族向來跟美國關係千絲萬縷，在美國有大量資產，1986年馬可斯政府被人民力量推翻，一家人也是流亡夏威夷。最近中菲在仁愛礁的衝突轉趨激烈，曾對中國「爆粗」的菲律賓前外交部長洛欽，又被任命為總統中國特使。菲律賓自恃有美國撐腰，反華道路愈走愈遠，其取態遠不如越南靈活聰明。