強詞有理：適時亮劍

中國外交部長王毅日前在訪問東南亞3國時明確表示，美國在南海連自己的安全都保證不了，怎麼可能保證其他國家的安全？希望有的國家把這一點想清楚。這番話既是說給美國聽，更是說給菲律賓聽。馬尼拉當局以為獲得美國軍事保護，有恃無恐，企圖把仁愛礁事件鬧大，殊不知這年頭美國自身難保，絕對不敢輕易跟中國硬碰，更別說替菲律賓賣命。

作為一名資深外交家，王毅把話說得如此淺白，實在罕見，這也恰恰說明中國有足夠能力和信心對付任何外敵。有人說，美軍在中國周邊3,000公里範圍內，再也無法威脅和訛詐中國。這不是吹牛，而是事實，美國針對中國精心部署了3個島鏈，如今都在東風導彈的攻擊範圍內，美軍怎麼敢輕舉妄動？就以最近外媒熱炒的東風27高超音速導彈來說，這種新型導彈射程達8,000公里，飛行速度10馬赫，末端攻擊速度15馬赫，目前世界上沒有任何武器可以防禦。

雖然中國官方至今尚未透露東風27的相關訊息，但從外媒繪聲繪影的描述，大概率是真的。中國有些先進武器往往秘而不宣，主要是出於保密的考慮，可有時候過分謹慎也未必是好事。過去美軍常跑到中國家門口耀武揚威，就是因為中方過於低調，以致被國際社會輕視，認為武器裝備不行，奈何不了美軍，連菲律賓這種國家也敢上門挑釁。所以中方有時候不妨稍為高調一點，該亮劍就亮劍，讓對方有所畏懼，知難而退。最起碼應讓美國軍方和政客們知道，中國已有能力在自己家門口擊敗任何對手，台海如是，南海亦如是。

這不是虛張聲勢，中國確實已有這種能力，海空軍加上火箭軍不斷提升的實力，足以令前來進犯的美軍付出沉重代價。王毅說美國在南海連自己的安全都保證不了，絕對不是無的放矢。實際上，經過這幾年的試探和交鋒，美軍也知道解放軍實力今非昔比，其氣燄已收斂了不少。試想想，如果美軍自認可以擊敗解放軍，何必不斷要求溝通對話？

只有菲律賓那班無腦政客才會如此天真，以為有美國撐腰就可以胡攪蠻纏。其實對中方而言，收拾菲律賓只是小菜一碟，問題是值不值得出手而已。日前200多艘中國漁船自發前往仁愛礁宣示主權，展示決心，單是這種場面就足以令任何對手望而生畏。