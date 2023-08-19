龍吟虎嘯：美日韓江湖救急

本來就關係密切，具有軍事聯盟關係的美國、日本及南韓，近來走得更近，打得火熱，三國元首近日在美國馬里蘭州大衞營舉行峰會，為的是「遏制北韓及應對中國」。三國元首會議據稱是要根據所謂「大衞營原則」，「三國共同合作奉行共同價值及規則，加強印太地區的合作」，同時還要根據所謂「大衞營精神」，設立協商機制、加強延伸威懾及聯合軍事演習。為此，美日韓三國將每年舉行首腦會談。事實上，今次元首會議，就是要把他們行之已久的，對付中國和北韓的所為制度化、具體化。

這些年，中美國運之戰開始以及俄烏之戰開打後，東北亞、朝鮮半島、東海一直就緊張的形勢更加緊張。俄烏之戰，讓平壤進一步看到了自己發展核武器保護國家主權和安全有多麼重要，加快了發展核打擊力量的步伐。北韓的做法在過去很長一段時間，北京與莫斯科不以為然，因為有違於「朝鮮半島無核化」的外交政策。然而形勢變了，俄烏之戰令核戰的危險性前所未有的提高，美霸欺負別國唯一顧忌的，就是別人的手裏也有核武器！俄羅斯能夠以一國敵美國糾集的數十國，最大的底氣也在於手中有核武器！俄羅斯敢於不斷地展示會首先使用核武器的決心。形勢變了，中俄對朝核政策自然也要變，平壤的做法能夠有效地牽制美日韓的反華反俄，北京和莫斯科當然就更要支持它，何況大家從來就是一個戰壕裏的戰友。

從東海到台海，美國串連了南韓、日本、台灣打擊北韓和中國，隨時發起戰爭。在美國看來，南韓、日本、台灣從來就是它的「勢力範圍」，美國在南韓和日本駐紮了最多軍隊、擁有最大的軍事基地，南韓和日本是完全被美國掌控的附庸國。而台灣不管過去和現在，不管美台有沒有邦交關係，都是美國在亞太地區「最大的不沉的航空母艦」，是美國的戰爭工具。現在美日韓緊密勾結，也是要對台海有可能一戰「江湖救急」也。