坦言集：誰先爆

中國經濟的問題，一是以往對美國等西方發達國家的出口依賴過大；二是國內經濟繁榮不少是由房地產炒賣投機泡沫與土地經濟堆砌起來。前者因美國政治排斥而開始減少來自美國西方的出口需求與投資，後者泡沫不可能長期維持，因而在內地人口開始下跌、房地產供應過剩而泡沫穿破，美國加息只是加快泡沫穿破。

這樣的泡沫，伴隨房地產市場上大量資金通過各種管道逃離國內，實際從開始便掏空國內經濟。但是，虛假需求、資產浮財一下子消失後，中國經濟難免受到大的挫傷，這也是對政府與社會這麼多年忽視房地產和土地經濟危害的懲罰。中央早提房是住不是炒，可惜地方政府與社會追求短期利益而公開對抗，這也反映着內地政策與舉國體制的弱點，不是所向無敵。

不過，中國經濟還有幾重保障。一是國家儲備豐厚，即使地方債務嚴重，還主要是人民幣債，不會被外國勢力逼宮，仍可用財政手段逐步消解。至於企業外債，特別是內房外債，國家毋須照顧，讓債權人作債務重整，也讓債權人承擔本身的投資風險。

二是中國還未完全開放金融外匯，只要嚴加封鎖，禁止不法資金外逃，包括與新加坡等外國政府合力堵截國外洗錢活動，應可抑止國內外勢力協力衝擊中國金融的危害和風險。匯率與股市房市價格已低，防守的成本減少，易於應對將臨內外金融危機的衝擊。三是中國生產、科技、外貿實力未減，即使美國西方排斥中國的出口，按人民幣計算，今年首7月出口還增1.5%。最重要的是推動經濟發展的外貿順差，7個月共3萬多億元人民幣，相當於全國同期社會零售總額的六分之一，對帶動國內經濟作用不小。

在市場低迷之際，民間和海外投資下降，但還有政府的科技、基建投資，既彌補當前需求不足，也可製造未來新的競爭優勢，典型反周期措施。以5%左右的經濟增長率，中國經濟仍是在擴張階段，離衰退遙遠。即以新建商品住宅銷售價格看，首7個月，北京、上海、成都以及長三角的杭州、寧波、合肥，以至濟南、青島還在上升，顯示出中國地區經濟優劣差異，也使部分地區可帶領國家經濟走出困境。

從國際形勢而言，最大的威脅是美國的債務泡沫、金融危機。是中國崩潰還是美國危機首先爆發呢？可拭目以待。