政情：增加人口 潘佩璆歸因港人回流

潘佩璆

日前政府統計處公布數字，指2023年中香港臨時人口為749.81萬人，跟去年同期734.61萬人相比，增加咗15.2萬人。究竟係乜嘢原因導致人口止跌回升，社會上有唔同嘅解讀。前勞工界議員潘佩璆就認為同政府「搶人才」無多大關係，畢竟人口回升嘅勢頭喺去年年底已經出現。

話同搶人才冇乜關係 潘佩璆喺社交平台貼文，指過去一年本地死亡人數比出生人數高2.2萬人，移入人口較移出多17.4萬人。至於移入人口當中，僅3.1萬人持單程證入境，數字低於2002年至2019年間任何年份。說明香港人口止跌回升嘅原因，並非因大批持單程證嘅內地人湧入，亦同政府「搶人才」無多大關係。佢認為近年確實有一大批港人外移，但係當佢哋喺外國生活一段時間後，發現同自己想象有明顯落差，因此決定回流。

佢又提到，新冠疫情同俄烏戰爭所衍生嘅高通脹同經濟不景沉重打擊西方國家。另一方面，香港疫情緩和、社會漸趨穩定，同外界嘅來往恢復正常，唔少喺疫情期間滯留內地及海外嘅港人，回港與家人團聚；亦有將目光投向香港嘅人，希望喺呢個地方開創新生活。潘佩璆話無論乜嘢原因，都歡迎所有選擇以香港為家嘅人，攜手共建理想家園。