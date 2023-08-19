政情：第3次去新疆 梁美芬嘆難忘

立法會暑假休會期間，係議員出門嘅主要日子。議員梁美芬喺社交平台上載多張佢身處新疆嘅相片。佢話1984年初次踏足新疆呢片土地，就被當地嘅風情所傾倒，留下難忘回憶。佢話如今係第3次到訪新疆，而每次蒞臨都有唔同嘅感受。

古城重建 保留風俗 數數手指，當年仲係大學生嘅梁美芬，到新疆旅遊嘅初體驗距今已39年，而當地遼闊嘅藍天、廣袤嘅草原以及美麗嘅人民，都令佢陶醉其中，即使時光流轉亦難以忘懷。2014年梁美芬再次前往新疆，但就發覺維吾爾人同漢人嘅交流活動減少，緊張嘅政治氛圍令佢嘅心情愈發沉重，甚至連接待佢嘅友人，亦被調派往南疆地區處理危機，同30年前嘅融洽氛圍、多元民族風情相比，當時嘅情景令佢黯然神傷。

9年後嘅今日，梁美芬再次踏足呢片土地，並且首次造訪南疆地區，目睹一片美麗可愛嘅風景，彷彿重投記憶中嘅新疆。佢又提到，喀什古城嘅重建工程令人矚目，不但提升房屋嘅安全，仲保留優質民俗，每個細節都展現出獨特嘅精緻同優雅，少數民族朋友更操流利嘅普通話同佢哋交流。雖然被稱為「最遙遠的地方」，但都有年輕人返去開設咖啡店、雪糕檔等，藉此追求寧靜嘅生活。