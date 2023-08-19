政情：離奇消失十幾年 何俊賢床頭書突出現

書中自有黃金屋、顏如玉，仲可以有助進入夢鄉。漁農界議員何俊賢亦都習慣，寢前揭番幾頁「床頭書」，而佢最近就有一本失蹤逾十年嘅床頭書「重見天日」，雖然相當高興，但亦令佢自我反思，昔日嘅消費行為是否理性。

話說何俊賢失而復得嘅床頭書，係廿年前購入嘅《新譯世說新語》，封底500元嘅價錢標籤仍清晰可見。呢個銀碼莫講話20年前，就算以今日標準而言都係貴，何俊賢話諗極唔明點解當年會捨得買，之不過咁貴嘅書都係偶一為之，佢話之後買書都係講求審慎消費。

至於呢本《新譯世說新語》，佢話只係睇咗三分之一左右，後來喺不知不覺間咁就唔見咗，由於仲有好幾本床頭書，所以佢對於《新譯世說新語》嘅消失，並唔係太在意。

床下底搵番 到底呢本失蹤多年嘅床頭書係點樣重見天日呢？何俊賢話近日執屋，結果本書就畀媽媽喺佢嘅床下底搵番出嚟。照咁講，佢豈不是十年都無清理寢室？何俊賢解釋，佢張床係要掀開床褥，再抽起塊床板以存放雜物嘅收納空間，平時真係唔會打開㗎。

何俊賢