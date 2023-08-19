政情：田北辰斥創科得把口 堵截濫用公屋仍守舊

政府話要將香港構建成為世界級嘅智慧城市，然而理想很豐滿，現實很骨感。議員田北辰喺社交專頁貼文，指一名房屋署房屋事務主任，涉嫌以不實資料虛報家訪而遭到廉署起訴嘅事件，反映政府未能實踐「科技化」，好多工作即使可以自動化進行但最終都係靠人手；佢慨嘆政府談論未來科技就天下無敵，但一到執法就離晒大譜，有心無力！

話說呢單虛報家訪嘅案件，係指涉案嘅房屋事務主任向房屋署提交逾380個單位嘅家訪紀錄，八成半都有問題，當中包括有獨居住客被發現已經身故等。田北辰話公職人員弄虛作假嘅消息，令佢「愈睇愈火滾」！

用電用水 大數據一眼睇晒 佢話藉做家訪而突擊巡查公屋單位，以前當然係靠人手，但今日科技發達，其實可以利用大數據同人工智能，以新式軟件監測單位用水同用電模式，簡易辨別單位嘅居住情況。田北辰話據佢所知，上述嘅方法喺5年前已被溫哥華政府採用。另外，現行嘅家訪模式亦需要優化，建議房屋事務主任要事前提交完整嘅家訪計劃，高層人員就以突擊方式陪同家訪，監察家訪人員嘅表現。

田北辰話香港好多嘢都講科技，譬如智能泊車、創新科技局大力推展緊嘅新田科技城等等。然而係科技化呢方面，整個政府係分兩條隊走。一方面講親未來科技就天下無敵；但一到執法層面，就有心無力！田北辰以早前一宗案件為例，有人持有豪宅物業但依然可以用綠表資格買居屋。儘管房委會隨即收緊公屋富戶政策，不過就依然好被動，仲係諗住靠人手。田北辰話土地註冊處每日都會公開成交紀錄，只要房署利用大數據核查全港公屋住戶有冇持有任何住宅物業，就已經可以短時間內查到晒。佢話（手窊）爆頭都諗唔明，點解新嘅嘢就講高科技，原有嘅就繼續食古不化。

依家好多嘢都講求科技化，田北辰認為只係靠一個局長未必可以睇得晒。佢建議政府為副司長加設一個職責，就係將整個政府做到真正科技化，善用科技執行職務，打擊任何濫用、違規等行為，咁先能夠全速發展香港成為國際創科中心。