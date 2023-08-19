不滿妻母屢受辱 警控 同袍 警務處

態度問題起爭執 12‧15再處理 在警署報案室工作的一名警員早前入稟區院，指控駐守槍房的高級警員屢刻意為難他，又稱「你要玩，我就同你玩」、「你老婆畀我×」、「你阿媽畀我×，生咗你個衰仔」。原告認為涉性騷擾及性別歧視，向該警員索償16萬元；另認為警務處作為僱主，亦須就事件負責要求警務處捐贈16萬元予慈善機構。案件昨在區院首次聆訊。原告沒有律師代表，兩名被告俱申請剔除申索，但因原告就入稟狀內容有所增補，故各方需時再決定會否補充陳詞，押後到12月15日再處理。

原告吳漢森（音譯），被告是林文隆（音譯）及警務處。據之前原告自行撰寫的入稟狀指，他於案發期間駐守荃灣警署報案室，林則是駐守同一警署槍房的高級警員。原告指他於2020年7月22日把裝備歸還予槍房時，林正在清潔枱面，他稱呼林為「大佬」，並稱可否處理其事宜，林卻稱「問咩？你係咪唔交」又稱「呢度無大佬，叫師兄」，其後兩人因態度問題爭執。兩日後原告歸還子彈時故意逐顆交出，林即質疑他有情緒問題不宜拿槍，其後更正式投訴原告。

指被造謠嘲諷 原告指上司有安排他與林面談解決事件，他亦曾向林道歉。之後警署內不斷傳出關於他的傳聞，他亦多次在警署見到林均被他嘲諷，其中於2020年11月19日，原告與林相遇時林更向他稱「你要玩，我就同你玩」。

直至2021年6月19日，原告再到槍房時，林見到他不斷向他叫嚷，其後更不止5次向他稱「你老婆畀我×」及「你阿媽畀我×，生咗你個衰仔」。雖然林於翌日曾向原告道歉，但他並不接受。

原告指對於林該些說話感到被冒犯，認為涉及性騷擾，並指令他擔心妻子及母親等的安危。原告指林的相關行為涉及性別歧視，而作為僱主的警務處，亦須就事件負責，因其應要員工在良好工作環境下工作，並免受他人欺凌及性騷擾。原告現要求林就事件賠償16萬元，並要警務處為事件負責，捐出16萬元予慈善機構。案件編號：DCEO 7/2023