染類鼻疽 55歲漢危殆

【本報訊】本港過去一周（8月12日至18日）錄得一宗新增感染類鼻疽確診個案。衞生署衞生防護中心昨日公布，患者涉及一名過往健康良好的55歲男子，居於灣仔，在上月19日至上周一（7日）曾訪柬埔寨及西班牙，外遊期間一度出現發燒及呼吸道感染病徵。他返港後至上周六（12日）因出現呼吸困難及情況變差，到律敦治醫院急症室求醫並於同日入院，現時情況危殆。

居灣仔 去過柬埔寨西班牙 中心表示，正調查個案的感染源頭，流行病學調查仍在進行中。本港今年共錄得8宗類鼻疽個案。而去年共錄得46宗類鼻疽個案。另呼籲市民，尤其是糖尿病患者或免疫力弱的人士，如出現病徵，應盡快求醫，以接受適切的醫學診斷和治療。

發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會暴露於地面，並隨着強風或暴雨令病菌更易散播，令個案有機會增加。