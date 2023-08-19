兩猴痘患者 在港有高風險接觸

【本報訊】衞生署衞生防護中心調查兩宗猴痘確診個案，首宗個案涉及過往健康良好的44歲男病人，他8月13日開始出現水疱、口腔潰瘍及頭痛。8月16日向私家醫生求醫，並於17日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診。第二宗個案涉及有長期病患的31歲男病人，他8月14日開始出現局部皮膚潰瘍及淋巴結腫大，16日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診。

署方已安排兩名病人入住瑪嘉烈醫院，他們現時情況穩定。初步調查顯示，兩人於潛伏期內曾在香港有高風險接觸。中心暫未發現兩宗新增個案有流行病學關連，亦未有發現他們與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭，並會將個案通報世界衞生組織。

上月起急增錄24個案 未計上述兩宗新個案，截至8月17日，本港錄得32宗猴痘個案，當中今年7月起錄得24宗（75%）個案，顯示數字有升勢。高風險目標群組猴痘疫苗接種計劃於去年10月5日展開，截至8月17日，已接種超過1.17萬劑次。政府會因應最新的科研實證和發展，以及世衞最新建議，繼續評估風險和適時調整相應的猴痘防控措施。

猴痘確診個案患者會集中於公立醫院隔離病房隔離，直至他們身上的傷口愈合及不具傳染性，目的是為了杜絕猴痘患者在社區進一步傳播疾病，亦確保公眾免於暴露於猴痘感染的風險。

政府發言人表示，就有建議指猴痘感染造成的健康危害及傳播風險較低，現時推行防控措施為不合比例或並無需要，這些推論對阻止猴痘感染在本港擴散只會適得其反，由公共衞生角度看來是不負責任及欠缺理據支持。