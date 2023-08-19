涉姦繼孫女 裝修工：事主無避開

【本報訊】年近7旬裝修男工被指自其繼孫女6歲起的4年間，多次性侵犯她，包括強姦及以手指插肛門等，案件昨在高院續審，被告否認強姦或非禮事主，反指事主一直無刻意避開他。就事主指被告曾偷看事主母親裸睡，被告辯稱只是見過事主母親房門被吹開，但沒印象見過她裸睡，且無見過事主張貼不要偷看她母親的告示。

現年69歲代號S.H.S.的被告分別被控兩項強姦及3項非禮罪。控罪指他於2012年5月至2016年8月底在觀塘的家中兩度強姦及3度非禮當時6至10歲的繼孫女Ｘ。被告稱他住在觀塘時，Ｘ與她的妹妹進入他的房間玩耍，但Ｘ從沒有單獨進他房間，而他亦從沒有進入Ｘ的房間。

疑摸下體及指插肛門 對於控罪所指的強姦及非禮指控，包括摸Ｘ下體及手指插Ｘ肛門等，被告均稱沒有發生過。被告又說，他在觀塘居住期間亦經常回內地居住，直至2016年因小事與兒子，即Ｘ的繼父爭拗，且因發現Ｘ母親說他妻子壞話，遂與他們一家關係欠佳並搬離該單位。直至翌年，被告把觀塘單位業權轉與兒子後，與兒子一家關係才好轉。案件編號：HCCC 84/2023