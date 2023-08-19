加國抵港貨櫃 起值2800萬大麻

【本報訊】海關港口及海域科人員，早前透過風險評估及資料分析，鎖定一個由加拿大運抵香港的貨櫃，當中有不同種類的貨物，其中有一批為報稱鷹嘴豆的入口貨物。貨物資料顯示，寄貨人屬加拿大一個住宅地址，而且入口貨物資料及單據不齊全。同時，因加拿大是其中一個大麻合法化國家，基於上述原因，關員決定扣留該批貨物檢查。

兩男包括主腦今提堂 至本周二，關員於葵涌海關大樓查驗該批貨物，並在貨櫃最深處，尋獲該批報稱鷹嘴豆的貨物，該批貨物共有10箱，人員利用X光檢查時，發現箇中影像有異，與鷹嘴豆的影像不符，遂即時作進一步檢查，在打開其中一個紙箱後，發現10數包經多層透明膠袋真空包裝的可疑草本植物。經快速毒品測試後，結果證實檢獲共重約120公斤的懷疑大麻花，市值約2,800萬元。

由於毒品的來源地及收藏手法，均與早前海關偵破的一些毒品案類似，海關毒品調查科隨即接手跟進，並且展開監控遞送行動，至本周四，一名本地男子前往物流公司付款及提貨，並前往該公司位於元朗的物流中心提取貨物。該男子提貨後，隨即指示司機把貨物送往流浮山一偏僻路邊卸貨，他則登乘由另一名男子駕駛的私家車，緊隨該輛貨車前往上述的卸貨地點。當貨物卸下後，該兩名男子（31及46歲）上前拆貨及查驗，關員隨即上前把他們拘捕，兩人分別報稱文員及自僱人士，46歲男子相信是案中主腦，至於檢獲的毒品主要供應本地市場。

初步調查顯示，付款及提貨的男子負責毒品的物流和運輸，而駕駛私家車的男子則負責指示前者提貨，二人已被暫控一項「企圖販運危險藥物」罪，案件今日在屯門裁判法院提堂。今年1月至8月，海關共破獲304宗涉及大麻案件，較去年同期的96宗上升2.2倍；檢獲大麻的數量以公斤計，今年首8個月至昨日共檢獲1,100公斤，去年同期則檢獲325公斤，升幅約2.4倍。在過去一個月，海關已破獲兩宗重逾100公斤的大麻花案件。