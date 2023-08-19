柬國運港木薯貨櫃 藏私煙值6200萬

【本報訊】香港海關早前鎖定兩個報稱載有木薯、從柬埔寨運抵香港的40呎長貨櫃。由於進口香港的木薯，產地主要是越南及泰國，從柬埔寨進口較為罕見，遂引起關員懷疑及扣查有關貨櫃。在本周二，關員在葵涌驗貨場檢查該兩個貨櫃，經X光檢查後，發現近櫃門的貨物影像、與貨櫃深處的貨物明顯有異，遂打開貨櫃進行仔細檢驗。關員雖然在櫃門前的紙箱發現一批用作掩飾的木薯乾，惟在貨櫃深處的紙箱內卻發現一批私煙。

人員經點算後，該兩個貨櫃藏有約1,700萬支懷疑私煙，市值約6,200萬元，應課稅值約4,200萬元。海關正追查涉案人士，並且調查私煙來源及去向等。因應煙草稅增加，海關表示會加強從上中下游打擊私煙活動，本年至今已檢獲約4.6億支懷疑私煙，市值逾15億元，應課稅值約10億元。海關會繼續密切注視，並在不同層面打擊私煙活動，以保障政府稅收。

破鐵皮屋私煙倉拘兩男 此外，海關於本周三在屯門順風圍附近一間鐵皮屋，檢獲約120萬支懷疑私煙，以及一輛懷疑被用作分銷私煙的輕型貨車，當場拘捕兩名中國籍男子（30歲及33歲）。該批私煙估計市值約440萬元，應課稅值約300萬元。兩名被捕男子報稱工人，負責管理該私煙倉庫，並且在該處留宿，相信該批私煙主要供應予新界西區的居民。

另外，海關於本周三搜查土瓜灣道一個工廈單位，在單位內檢獲約65萬支、市值約240萬元的懷疑私煙，拘捕一名報稱無業的17歲青年。被捕青年已被起訴「處理應課稅品條例適用貨品」罪，案件會於9月19日在九龍城裁判法院提堂。