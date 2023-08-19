1.5米水巨蜥下落不明 嘉道理農場公布示警

嘉道理農場暨植物園走失一條1.5米水巨蜥，至今不知所終。園方昨日透過社交平台，呼籲市民若發現行蹤可向農場通報。該條水巨蜥已在園內展出超過8年，上周五（11日）在臨時展區接受腳趾傷患治療期間，推倒了圍欄上的一塊木板，並從小縫隙中溜走。動物護理員經連日搜尋，但未找到牠的下落，園方事後已即時向有關部門報告。有爬蟲類專家指水巨蜥體形可生長至逾兩米，估計職員在陌生地方照料牠時，牠因怕陌生地方趁機逃走。

該條走失的水巨蜥名為「Aberdeen」，是在一宗非法寵物貿易中獲救，其後轉移到嘉道理農場暨植物園定居，已在園內的「爬行動物觀賞台」展出超過8年。

籲通報行蹤 勿試圖捕捉 園方昨日公布該條水巨蜥已走失8日，並稱水巨蜥沒有攻擊性，主要食老鼠、魚和腐肉等。水巨蜥是大自然的清道夫，有遠距離覓食習性，擔心牠離開農場後遇上意外，呼籲市民若發現行蹤可向農場通報，但切勿試圖捕捉。

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研指出，水巨蜥又稱澤巨蜥及圓鼻巨蜥，屬於二級瀕危物種，東南亞常見有野生品種，本港近乎絕迹，可生長至兩米以上，體形僅次最大的科莫多龍。如市民在野外遇上牠，有可能誤以為是鱷魚，認為首要是與牠保持距離，他相信該條水巨蜥已給人飼養了一段時間，對人類應不具攻擊性，並盡早通知園方。

黃又指，水巨蜥具有一定智慧，口及尾巴有一定力量，身體柔軟具靈活性，牠們懂得推開有隙縫的門，又懂得偷走其他動物的蛋進食，但牠們不喜歡陌生的地方，職員可能在並非牠居住的範圍作出照料時，作出掙扎之後逃走。