深水埗偷T形街道牌 無業漢落網

【本報訊】今年7月起，接連有市民發現深水埗區有多個T字形的街道名牌，懷疑遭人非法拆走及偷走，路政署接獲有關查詢及舉報後，證實涉及7個街道名牌，隨即把案件轉交執法部門跟進。人員經調查後鎖定一名涉案男子，相信他同時與區內多宗爆竊案有關。

數千元出售 大角咀亦有失竊 前日傍晚6時許，人員在福榮街截獲該名報稱無業的49歲本地男子，他有案底，為區內居民，相信他把偷來的街道名牌，以數千元出售予不知名人士。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

據了解，大角咀亦有相關街道名牌失竊，而該些街道名牌均具收藏價值，只要扭開螺絲即可偷走，相信不止一人購買。疑犯並非在網上售賣贓物，至於他是否接單犯案，仍有待進一步調查。

根據資料，該些以T字呈現的舊式街道名牌在19世紀末開始使用，上半部為全大階書寫的街道英文名稱，下半部則以由右至左表達的街道中文名稱，掛於舊樓的外牆、街道的磚牆以至用鐵架豎起用作指示街道。在舊樓林立的深水埗區，是全港T形路牌集中之地，不論鴨寮街、北河街或醫管局，都尚存着1960年代前已使用的舊式街道名牌。