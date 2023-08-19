李予信：被捕後始獲黨支持出選

李予信

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。獲准保釋的被告、時任東區區議員李予信續自辯。庭上透露，起初公民黨並不支持李予信出選，後來李在社會事件中，涉嫌非法集結被捕，之後他便獲黨支持。李自言在黨內位置不高，公民黨簽「墨落無悔」與他無關。

李予信承認，國安法生效前，其競選單張寫有「顛覆想像」、「承諾否決財政預算案迫使政府回應五大訴求」，之後因應國安法「出爐」，審視法例條文後，決定改變競選單張設計，把上述承諾否決財案的話刪除，改為「7‧11 7‧12 投票」。另外，李強調自己在選舉論壇中，從沒談及否決財案，反而說過作為議員，「市民嘅福祉一定要我哋去捍衞」。最終李予信在初選落敗，得票僅得百分之二，之後公開表明不會出選正式選舉。

指與「墨落無悔」聲明無關 對於黨在「墨落無悔」聲明中，以「公民黨」名義聯署，李予信指，他沒有參與簽署過程，自言和聲明無關。其中一個原因，是他只屬支部黨員，在黨內處於低層，而且當時他並非公民黨潛在候選人，故無特別關心。李憶述，2020年6月12日，因應2019年金鐘暴動事件一周年，他到了銅鑼灣，之後被捕，罪名是非法集結。被捕後，楊岳橋等3位公民黨員探訪。接着，他收到電話，指因應被拘捕一事，引起黨內部分高層關注，着他重新考慮出選超區。案件編號：HCCC 69/2022