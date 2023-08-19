黎智英危害國安案 倡12·18開審 需80天

辯方律師檔期問題 審期或有變 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，被指控串謀勾結外國勢力危害國家安全等共3罪，違反《港區國安法》的案件，原定於9月25日開庭審理，估計需時約80天。審件昨於高院審前覆核。負責本案的3名主審法官稱，因為有法官及控辯雙方律師等仍有案件處理，建議將審期押後至12月18日開審。控方及被告公司的代表律師均同意押後，但因黎的代表律師明年需處理其他案件，需再作協調。

本案由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理。3位法官表示，因為李運騰法官及控辯雙方均有律師有其他案件正在處理，建議將案件押後至12月18日開審，當審至同月22日後則暫停至明年1月2日再續審，惟因黎的代表律師之檔期問題，故審期仍未有最終定案。

煽動刊物罪 擬爭拗檢控時限 控方透露，預計需時65日處理所有證供，雙方結案陳詞需時5天，預計整宗審訊需時逾80天。另外庭上又透露，黎將在案發開審並答辯前，就發布煽動刊物控罪的檢控時限提出爭拗。

涉案4名被告包括黎智英（75歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。前者指4名被告在2019年4月1日至2021年6月24日期間，在港與另外6名前蘋果高層串謀發布煽動刊物；後者則指4名被告於2020年7月1日至2021年6月24日期間，在港與另外6名前蘋果高層，串謀請求外國或境外機構、組織、人員，制裁封鎖中國或香港特區。

黎智英另被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，控罪指他在2020年7月1日至2021年2月15日期間，在港與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人，串謀請求外國或境外機構、組織、人員，制裁封鎖中國或香港特區。

本案共涉12名被告，包括「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華，兩人已在2021年8月承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，12月8日再提訊，兩人將出庭指證黎。

6前蘋果高層認罪 出庭頂證 另外，6名前蘋果高層，包括前壹傳媒行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），則在去年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待黎智英案審結後求情及判刑，部分高層會出庭頂證黎智英。案件編號：HCCC 51/2022