旺角下周兩日招聘會 供4300職缺

【本報訊】為促進求職人士，包括少數族裔人士的就業機會，勞工處將於下周二至三（22至23日）在旺角麥花臣場館舉行共創多元文化工作間招聘會。招聘會有近50間機構參加，提供共超過4,300個職位空缺。每日分別約有25間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘。

勞工處續指，是次招聘會提供的職位類別廣泛，包括工程師、物理治療師、會計文員、活動助理、航務操作主任、車長、技術員、餐廳經理、廚師、咖啡師、侍應、會所主任、房務員、售貨員及水療中心美容師等。部分執法部門亦將設置櫃位介紹工作機會及投考資格。

設印度語尼泊爾語即時傳譯 另外，5間培訓機構亦會為到場人士介紹培訓課程。現場設有印度語、烏爾都語及尼泊爾語即時傳譯服務。

職位方面，約82%為全職空缺，大部分月薪介乎1.2萬元至2.1萬元。約97%的職位空缺學歷要求為中七或以下，約一半的職位空缺毋須相關工作經驗。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。