入境處反黑工 拘16人包括3假難民

【本報訊】入境處本周連日在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」及連同另一執法部門執行的「風沙行動」。行動中共拘捕12名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主，據了解，當中3人是假難民。

搜查商廈車房餐廳倉庫 行動中，入境處特遣隊人員搜查了21個目標地點，包括商業大廈、車房、餐廳及貨倉等，共拘捕11名懷疑非法勞工及4名涉嫌聘用非法勞工的僱主。當中3名女子持「行街紙」。據悉，3人均是印尼籍假難民，被捕時在餐廳從事廚工或洗碗工。另外，一名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。此外，於「風沙行動」中，執法人員於上水新運路拘捕一名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地女旅客。該批懷疑用作水貨用途的貨物主要包括日用品及食品。

入境處發言人說，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作，違者一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪；根據法例，任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被罰款10萬元及監禁10年。發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，違者最高刑罰可罰款50萬元和監禁10年。