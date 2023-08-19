涉搶老婦銀包碌卡逾5萬 21歲印度籍青年還押

【本報訊】一名印度男子涉嫌在中環和安里對開，搶走一名七旬姓劉老婦的手機及內有3,000元現金、10張信用卡的銀包後逃去，再盜用事主的信用卡前往中環、屯門多間商舖「掃貨」，狂碌近5.4萬元。涉案印度漢被控一項搶劫及14項以欺騙手段取得財產罪，案件昨在東區裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後10月27日再訊，期間被告須還押。

另劫走手機 3000元現金 21歲印度籍被告Nishant文利安，持香港身份證，報稱任職地盤工。他被控於今年8月13日在中環和安里和安樓外搶劫女子劉盛美，並劫去一部手機、一個黑色卡片套、現金港幣3,000元、一張星展銀行信用卡、5張渣打銀行信用卡、一張恒生銀行信用卡、一張花旗銀行信用卡及兩張滙豐信用卡。

被告另涉14項以欺騙手段取得財產罪，指控他於2023年8月13日利用劉的星展信用卡，進行欺詐簽帳8,899元；及在8月14日在利用劉的兩張滙豐信用卡，進行8次欺詐簽帳共21,384元；利用劉的信用卡，進行兩次欺詐簽帳共46.5元；利用劉的星展銀行信用卡，進行兩次欺詐簽帳共23,379元；及利用劉的花旗銀行信用卡，進行欺詐簽帳78元。案件編號：ESCC 1776/2023