北上體檢後在港求診 便利度仍不足

林正財

【本報訊】本港安老服務有待改善，安老事務委員會前主席、行政會議成員林正財表示，長者選擇安老的地方未必選擇原居地是大趨勢，政府亦需要提供政策，便利願意到內地居住的人士，包括應便利港人北上進行身體檢查後，再回港求診；港大深圳醫院助理院長陳志遠也表示兩地社會福利政策有異，政府需為港澳居民在廣東養老創造條件。

林正財表示，目前香港到內地愈來愈便利，兩地需要運用好「大灣區思維」，將生活圈拓闊，又指港人可在內地使用較便宜的醫療服務如電腦掃描，再帶報告回港看醫生。在院舍輸入外勞方面，港府也可和內地九市合作，相關培訓可在內地進行。

籲優化病歷互通 針對跨境安老的便利措施，陳志遠表示兩地社會福利政策有異，可將香港社會福利與內地融合，也可落實優惠政策，鼓勵企業以獨資、合資或合作等方式興辦養老等社會服務機構，為港澳居民在廣東養老創造條件；同時在醫療方面，應優化內地與香港的醫療病歷互通，及擴大「港藥器械通」使用種類和範圍。

陳志遠