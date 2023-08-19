下周一重開試業 勘探26載 長洲戲院完成復修

【本報訊】獲評為三級歷史建築的長洲戲院早於1931年建成，並在1997年結業。經過長達26年的勘探、復修和規劃等保育工序後，該戲院將在8月21日以全新面貌試業。戲院開幕以傳承文化場地為主打，並首次設立多元文化園區，結合教育、旅遊和藝術等3大元素，並劃分為4大主題空間。

可參與體驗電影拍攝 多元文化園區佔地超過3萬8千呎，包括長洲文化館、啞鈴資訊中心、1931影棚和銀幕大笪地。在長洲文化館中，公眾和小朋友可以參與模擬考古沙盤發掘活動。此外，平安包工作坊讓公眾親身參與平安包的製作過程，感受長洲居民保存至今的特色。

1931影棚模擬香港經典電影場景，如《唐伯虎與秋香》等，館方將提供戲服和化妝服務，讓公眾能在電影拍攝體驗館內成為活動的演員，參與分鏡拍攝，並在後期剪接後得到成品，並能獲得導演拍板作為紀念品。

而在修復過程發現3,000件歷史文物，包括石器、陶器及碎片等文物，部分追溯到新石器時期約6,500年前。長洲文化有限公司執行董事、首席行政總監鄭俊威稱，項目的困難在於文物發掘耗時3年，且文物脆弱易損，而不能展示實物，未來計劃運用3D打印技術，將文物以更生動的方式展示給公眾。

另外，由於長洲戲院長期失修，會在第二期保育計劃中把戲院改建成中式餐廳，預計2024年重新開幕。

鄭俊威 由於長洲戲院長期失修，會在第二期保育計劃中，投入更多資源改建成中式餐廳。 1931影棚模擬了香港經典電影場景，如《唐伯虎與秋香》。