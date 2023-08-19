郵輪碼頭手信市集 20本地品牌齊吸客

售賣紀念品 包括蝦醬奶茶 郵輪海洋光譜號今日（19日）再度訪港，當局為應付達4,500名旅客，已在啟德郵輪碼頭制訂應對方案，加強巴士及的士等公共交通服務，包括即日起加開兩條分別往尖沙咀和觀塘港鐵站的特別巴士路線。而郵輪碼頭亦會於同日起，開設面積約5,000呎的香港手信市集，售賣紀念品。

主辦方郵輪及遊艇業協會營運總監楊梓呈昨日在電台節目表示，很多品牌方反映啟德郵輪碼頭所處位置偏遠，派職員駐守的成本較大，故改由其團隊提供約20名人手，品牌方只需提供貨品。而市集定位是香港地道品牌，不會引入國際品牌，場內有多個本地品牌售賣蝦醬及奶茶等有香港特色的產品。她認為對於旅客而言亦有吸引力，希望有空間或平台介紹本地品牌故事及味道。

主推「最後一刻購物」 楊稱，市集朝10晚9開放，目前涵蓋約20個本地品牌，現場會設有指示及廣告提示旅客市集的位置。她不期望郵輪旅客上午一落船便會過來購物，相反認為旅客於下午完成旅程後，才是他們經過碼頭的高峰期，所以市場主推是「最後一刻購物（Last-minute Shopping）」。

她續指，協會在疫情前曾舉辦類似市集，反應不錯，以本地小食、花茶及有香港標誌的磁石貼最受旅客歡迎；亦有旅客反映有意購買分量較少的醬料，她期望日後售賣貨品涵蓋的範圍更廣，又指香港食物檢測制度嚴格，增強旅客信心。

有售賣湯包及中草藥的商戶表示，每艘郵輪搭載數千名遊客，即使只有0.1%遊客到市集，為數亦不少，不擔心人流不足；又指市集是「打卡點」，沒有郵輪靠泊的日子，導遊都會帶旅行團遊客到市集，他期望當局加強交通配套。有售賣歐洲護膚品的商戶表示，不擔心碼頭的交通配套不足，相信政府已採取足夠措施疏導人流。