舊樓石屎冧不停 老翁查手機檢命

新蒲崗市民心驚 促當局加快巡查 新蒲崗一幢有近60年樓齡的舊樓，昨晨簷篷底有一幅石屎剝落，並且露出生銹鋼筋，有男途人因停下查看手機而避劫，事故中幸無人受傷，消防其後清除殘留在簷篷、有可能墮下的石屎。屋宇署人員經視察後，認為整體樓宇結構無明顯危險，大廈業主立案法團在一字樓的露台底下豎設臨時保護措施。最近本港塌石屎意外頻生，有市民認為當局應加快巡查，不能一拖再拖，形容「跌一塊落嚟可能係一條人命」，即使不能即時拆卸，及時維修亦可避免殃及無辜。

昨早9時許，新蒲崗衍慶街60至64號麗景樓地舖對上簷篷近光管位置，一幅面積約一米乘0.5米的石屎，突然剝落飛墮行人路，石屎剝落處更露出生銹鋼筋，有街坊見狀，慌忙報案求助。執法人員接報趕至，即時圍封現場。消防奉召到場，架起升降台檢視簷篷，由於仍有石屎不穩且存在剝落危險，故把其移除。屋宇署人員其後到場跟進。

大廈未有進行翻新維修 現場消息指，在石屎塌下一刻，一名老翁因在毗鄰菜檔外停步查看手機，未有繼續前行，得以避過遭石屎砸下造成非死即傷的劫難。資料顯示，麗景樓樓齡59年，業主立案法團近年始成立，大廈未有進行翻新維修。

屋宇署發言人表示，人員視察後，發現該大廈面向衍慶街一字樓的露台底部有石屎剝落及批盪鬆脫。經消防處人員協助清除其餘底部鬆脫批盪/石屎後，屋宇署人員視察後認為整體樓宇結構無明顯危險。為安全起見，大廈業主立案法團按署方要求在一字樓露台底下豎設臨時保護措施。署方會繼續跟進有關個案的維修工作。

屋宇署八月初發警告信 麗景樓屬強制驗樓通知到期尚未遵辦而仍未委聘註冊檢驗人員的900幢樓宇之一，屋宇署按較早前公布的行動策略，已於八月初向有關法團發出警告信，要求盡快委聘註冊檢驗人員進行檢驗工程，並於一個月內向屋宇署交代進展或確實工作計劃。若進度欠佳而無合理解釋，署方會在今年年底前向法團展開檢控程序。屋宇署強調，業主有責任確保其樓宇安全；而適時維修和保養私人樓宇是業主的基本責任。若因樓宇失修而導致他人財物損失或人命傷亡，業主亦有機會負上刑事及民事法律責任。

市民黃先生表示，最近發生多宗塌石屎傷人事故，希望當局及屋宇署加快檢查舊樓進度，不要一拖再拖，「因為跌一塊落嚟，就可能會死一個人」。他續指加快檢驗速度並不一定要即時拆卸，業主可加快維修，不要再拖數年始處理。

居民盛小姐指出，新蒲崗屬舊區，頗多長者居住，若果再有石屎剝落後果不堪設想，政府必須加快速度，檢查區內所有舊樓。她又稱出街時會看清楚環境，一旦發現鋼筋外露或有石屎半天吊，便會繞道而行。

新蒲崗：消防員移除有潛在風險的石屎。 提高警覺