港股逾半月蒸發2.7萬億 續尋底

【本報訊】內房債務危機爆發，拖累內地經濟整體景氣進一步轉差，對香港經濟的影響甚大，尤其近年的中美博弈，少了來自歐美的資金（包括長線投資的退休金和保險資金）來港投資，港股成交低迷，如今這個情況非但沒有改善的迹象，更趨惡化，香港金融業利潤壓縮，不再是「金飯碗」，單計8月至今市值已蒸發逾2.7萬億元的港股，亦低處未算低！

恒指累挫兩千點 下望萬六 事實上，港股這國際金融中心主要推銷「中國資產」，奈何在內地經濟景氣不濟，中美息差擴闊，人民幣匯價承壓，中國資產在外資眼中吸引力大減。再加上美國頻向中港技術與晶片等施以限制，外資深怕「中雷」而被美國制裁，寧可減少中、港投資。故見今年已過近三分之二，非但港股現貨交投無起色，新股市場更是死寂，銀行體系結餘由去年6月中的3,200億元，一直跌至如今僅剩450億元。

再看恒生指數，今年8月以來，累計最多跌了2,178點或10.85%，跑輸外圍主要股市的同時，僅8月首3周市值已蒸發逾2.7萬億元，至處於33.2萬億元水平。昨日恒指收報17,950點，跌375點或2.05%，逾百證券報價創52周新低。走勢上，恒指已失守今年以來的橫行區底部，若短期未能收復18,000點大關，下一個較大的支持位在去年11月低位16,834點。

資金外流嚴重 幣策陷入兩難 香港股票分析師協會主席鄧聲興指出，中央目前在是否採取寬鬆貨幣政策上陷入兩難局面，皆因經濟增長放慢，理論上宜採取寬鬆幣策，但這會令人民幣承壓；本來人民幣下跌有利出口，但實際上內地更依靠外來直接投資（FDI）支撐經濟，上半年FDI已大減，反映資金外流嚴重，若人民幣再跌，甚至形成長期下跌的預期，FDI將更為疲弱，資金外流問題更嚴重。

這兩難局面，說明「中國資產」尚未見出路，靠「中國概念」搵食的香港國際金融中心，苦日子未見盡頭。