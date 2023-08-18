笑看天下：北約官員咪再廢噏無謂

俄烏戰事持續近一年半，至今彼此仍然膠着，而俄烏都呈現師老兵疲之狀，再打下去，誰負誰勝已無大分別，正如有論者指出，雙方都已成雞肋，消耗之餘，還要在政治上損失，影響確十分深遠。

俄烏戰事期間，瓦格納集團兵變流產導致歐洲對華態度發生轉變。從目前公開嘅訊息推斷，歐盟首腦幾乎一面倒認為，兵變係對俄羅斯總統普京嘅重大打擊，佢暴露咗普京政權內部弱點，動搖了俄人民對普京嘅支持，大有可能迫使普京嘅侵烏政策，甚至調整對戰爭結果嘅期待。不能排除歐盟首腦多數認為，一個被內部勢力削弱嘅普京，更需要外部力量支持，為了延續政權，更趨向保住顏面嘅妥協。歐盟錯估普京強悍本色，認為呼籲北京對普京施加影響，推動俄軍立刻、全面和無條件地撤烏，應該可以成事！之但係，普京與中國友好啫，畢竟並非「委曲求全」，而係彼此尊重，咪忘記，俄羅斯係擁核嘅軍事強國，同烏豈可同日而語？北京一向希望俄烏「促和止戰」，只係障礙太多，否則中國嘅烏克蘭問題特使李輝也不至於斡旋無功！主要係美國從中攪局，明明係簡單嘅格局都會變得複雜！