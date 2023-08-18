冰鑑春秋：五年後美國放棄台灣？

曾經建議台灣家家戶戶都要配槍的美國共和黨總統參選人拉馬斯瓦米，近日語出驚人地指出，美國會不會協防台灣，端看美國是否能夠讓半導體自主，若是美國成功半導體「獨立」，屆時他將不會冒着犧牲美國人性命的風險來參與戰爭。他認為，美國的現代生活全都仰賴全球半導體供應鏈，特別是台灣的尖端先進半導體，但這也成為美國的致命傷。如果他當選總統，將帶領美國走向半導體自主，而對中國也會從戰略模糊轉為戰略清晰，每個月會派一艘驅逐艦巡弋台灣海峽，清楚向大陸表明不能對台灣採取行動。

拉馬斯瓦米認為在他的第一任期結束前，大陸會沒有理由入侵台灣。雖然一般認為他勝出機會頗低，但他的言論卻正符合美國在台海問題上的主流民意，也就是台灣對美國的重要性就是半導體產業，只要美國自己也能生產先進半導體，那麼雖然美國並不樂見中國大陸統一台灣，但卻也沒有必要為台灣和大陸兵戎相見。

問題來了，目前台積電在美國建廠的工程進度延宕，當地工會與台積電決策高層衝突不斷，台美工作文化差異也日益凸顯，許多人對台積電是否能在美國順利量產先進半導體的前景感到悲觀，這是否意味美國對台灣的保護傘也會被迫延長期限呢？

事實是恐怕很難，因為台積電在日本建廠的進度非常順利；對美國而言，日本完全受美國控制，只要日本能夠生產，美國就不會斷炊，只要美國利益受到保障，台灣的死活就成為次要問題了。

現實是殘酷的，當台灣的利用價值小於美國必須付出的代價時，美國自然不會為此付出，如果還看不清楚，一廂情願地等待美國爸爸的援助，這只會讓台灣陷入悲慘的境地。